Homem é preso por tráfico e posse de fuzil na Capital

Um homem foi preso por tráfico de drogas no Jardim Tarumã, em Campo Grande. Junto com ele, foi apreendido um fuzil. A ação ocorreu durante o patrulhamento do Batalhão de Choque da Polícia Militar.

De acordo com informações do Choque, o indivíduo estava em frente a uma residência e, ao perceber a presença da polícia, entrou rapidamente na casa, deixando o portão aberto. Na abordagem, uma moradora autorizou a entrada da equipe e informou que o indivíduo era seu esposo e estava dentro de casa.

Foram identificadas substâncias análogas à maconha e duas balanças de precisão. Na abordagem, o indivíduo confessou que fugiu ao ver a viatura, pois usa tornozeleira eletrônica devido ao crime de tráfico de drogas.

O homem ainda indicou a presença de uma arma dentro de um quarto da residência. Os policiais localizaram uma carabina semiautomática calibre .223, com mira holográfica, um carregador e 140 munições calibre .556, além de materiais para embalagem de entorpecentes.

O indivíduo afirmou que guardava o fuzil a mando de um homem custodiado no presídio Gameleira e que recebia R$ 1.000 por semana pelo serviço. Ele também confessou que comercializava maconha para seu próprio sustento.