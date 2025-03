Homem é preso suspeito de abusos contra adolescente em Coxim

Polícia

Suspeita de mandar matar por dívida é presa em flagrante por tráfico de drogas na Capital

Mulher, de 28 anos de idade, suspeita de mandar matar um homem no dia 24 de fevereiro deste ano, no Jardim Colibri, foi presa em flagrante por tráfico de drogas na manhã de hoje (28). A suspeita deve responder pelo homicídio ocorrido em fevereiro e também por tráfico de drogas. Ela estava com prisão temporária […]