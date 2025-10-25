Homem é preso suspeito de envolvimento em morte ocorrida em março em Rio Brilhante

Um homem foi preso nesta quinta-feira (23) em Rio Brilhante, município distante a 161,3 km de Campo Grande, suspeito de ter matado um morador do bairro Vila Fátima em março deste ano. A vítima foi atingida por um tiro na cabeça dentro de uma casa.

Desde o crime, equipes da Polícia Civil vinham reunindo informações e realizando buscas para identificar e localizar o responsável. O trabalho de investigação resultou na identificação do suspeito e na solicitação de sua prisão.

A ordem judicial foi cumprida nesta quinta-feira, e o homem foi levado para a delegacia da cidade. Ele deve permanecer à disposição da Justiça enquanto o caso segue em apuração.