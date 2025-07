Homem é preso suspeito de homicídio na Vila Carvalho

Um homem, de 35 anos, foi preso nesta terça-feira (30) suspeito de matar outro homem, de 40 anos, em Campo Grande. O crime ocorreu na noite anterior, por volta das 21h, no cruzamento das ruas Miguel Couto e Joaquim Manoel de Carvalho, na região da Vila Carvalho.

A vítima foi encontrada caída na calçada com diversas perfurações provocadas por arma branca. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas e constataram a morte no local.

A Polícia Civil iniciou as investigações logo após o crime. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do ataque e mostraram o suspeito fugindo de bicicleta. Informações coletadas com testemunhas indicaram que tanto a vítima quanto o autor viviam em situação de rua.

O suspeito foi localizado em um centro de acolhimento da cidade. Durante a abordagem, ele confessou o crime e foi detido em flagrante. A Delegacia de Homicídios segue investigando o caso para esclarecer os detalhes e a motivação do assassinato.