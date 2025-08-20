Veículos de Comunicação
POLÍCIA

Homem furta torneiras de escola e é preso após vender por R$ 18

Peças foram recuperadas em um ferro-velho e devolvidas à unidade no bairro Maria Aparecida Pedrossian, em Campo Grande

Duda Schindler

Ação ocorreu por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos - Foto: Reprodução/ PCMS
Um homem, de 22 anos, foi preso nesta terça-feira (19) depois de furtar dez torneiras da Escola Estadual Dolor Ferreira de Andrade, no bairro Maria Aparecida Pedrossian, em Campo Grande. O crime aconteceu no último sábado (16) e deixou os alunos sem acesso à água no retorno às aulas. O suspeito também danificou parte de um ar-condicionado ao tentar levar a peça.

As câmeras de segurança registraram a ação e ajudaram a identificar o autor. Ele foi encontrado no mesmo bairro, confessou o furto e contou que vendeu as torneiras para um ferro-velho da região.

No local, os policiais conversaram com o comerciante, de 62 anos, que disse ter comprado as peças pelo peso do metal por cerca de R$ 18. Ele entregou os objetos, que foram devolvidos à escola.

O homem preso vai responder pelo crime de furto, e o dono do ferro-velho, por receptação culposa.

