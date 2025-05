Homem instala armadilha elétrica e mata três cães em Ladário

Um morador da área rural de Ladário, de 66 anos, foi detido na manhã desta quinta-feira (29), após ser identificado como responsável por uma armadilha eletrificada que resultou na morte de três cães. O caso aconteceu no Assentamento 72, e foi denunciado pelo dono dos animais, que procurou as autoridades ao encontrar os cães mortos no terreno vizinho.

Segundo o relato, os animais da raça americano caçador — que auxiliavam na guarda e manejo do gado — teriam se aproximado de uma cerca suspeita quando sofreram o choque elétrico. Uma equipe técnica foi enviada ao local e constatou que se tratava de uma estrutura improvisada: uma tela energizada instalada rente ao solo, sem aviso ou proteção que indicasse o perigo.

Durante a verificação, o responsável tentou deixar o local antes da chegada das equipes, mas foi localizado pouco tempo depois.

Ele foi levado à Delegacia de Ladário, onde foi registrada a detenção em flagrante pelo uso da armadilha irregular que causou a morte dos animais.