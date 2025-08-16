Homem morre em confronto com a polícia durante operação em Coxim

Um homem, de 34 anos, morreu após confronto com a Polícia Militar na tarde de sexta-feira (15), em Coxim, na região norte de Mato Grosso do Sul. Ele era apontado como integrante de uma facção criminosa e tinha uma longa ficha policial, incluindo crimes como roubo, tráfico de drogas e tentativa de homicídio.

A ocorrência aconteceu durante a Operação Integrar II, que já havia cumprido mandados de busca e prisão em Sonora e Pedro Gomes no dia anterior. Segundo a polícia, o homem preso na operação revelou que recebia ordens de líderes da facção para organizar homicídios contra rivais e transportar armas entre Coxim e Sonora. Ele também indicou um endereço em Coxim onde os armamentos poderiam estar escondidos.

Em Coxim

Quando os policiais chegaram ao local, encontraram outro homem armado em frente à casa. Ao perceber a aproximação da equipe, ele correu para dentro do imóvel e não obedeceu às ordens de se render. Em seguida, disparou contra os policiais, que revidaram para conter a agressão.

Ferido, ele foi socorrido e levado ao Hospital Regional Álvaro Fontoura, mas não resistiu. A perícia encontrou um revólver calibre .357 com duas munições deflagradas. Também foram apreendidos cerca de 575 gramas de maconha no local.

De acordo com a polícia, o homem era considerado violento e já havia sido preso várias vezes. Além da ligação com a facção, atuava no recrutamento de novos membros e na coordenação de ações criminosas na região.

A morte ocorreu durante a intensificação das ações de combate ao crime organizado no interior do estado. O caso será investigado.