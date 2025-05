Homem suspeito de homicídio no Núcleo Industrial é preso

Um homem, de 31 anos, foi preso no final da manhã desta quarta-feira (7), suspeito de cometer um homicídio no Núcleo Industrial, em Campo Grande. Ele foi localizado por policiais do Grupo de Operações e Investigações (GOI) em uma residência próxima ao local do crime, após diligências.

A vítima, sem identidade informada, foi encontrada morta dentro de uma casa, em posição de decúbito ventral — quando a pessoa está deitada de bruços ou com a barriga para baixo —, com um ferimento na parte de trás da cabeça provocado por golpe de foice.

O suspeito, que já possuía um mandado de prisão preventiva expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Campo Grande, confessou o crime durante o interrogatório e deu detalhes da ação.

Ele foi conduzido à 7ª Delegacia de Polícia, onde permanece à disposição da Justiça.