Homens suspeitos de assalto a padaria são presos em Nova Andradina e Terenos

Dois homens foram presos após serem identificados como suspeitos de envolvimento em um assalto ocorrido em março deste ano contra uma padaria em Nova Andradina (MS). As prisões ocorreram nos dias 31 de março e 3 de abril, resultado de uma ação conjunta entre equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar.

O crime aconteceu no dia 4 de março, quando um homem armado entrou no estabelecimento e rendeu uma funcionária enquanto ela atendia uma cliente. Ele exigiu o dinheiro do caixa e fugiu com a quantia levada em uma sacola. Toda a ação foi registrada pelas câmeras de segurança do local.

Após a comunicação do roubo, equipes da delegacia de Nova Andradina e do grupo da Força Tática da Polícia Militar iniciaram as investigações. Os suspeitos foram identificados dois dias depois, em 6 de março. A Justiça autorizou a prisão preventiva dos envolvidos no fim daquele mês.

Com a ordem judicial, agentes da Seção de Investigações Gerais (SIG) localizaram o primeiro suspeito, de 24 anos, no município de Nova Andradina. Dias depois, o segundo, de 26 anos, foi encontrado em Terenos, com o apoio de uma equipe da GARRAS, especializada em combate a crimes violentos.

Durante o depoimento, os dois confirmaram a participação no roubo. Eles seguem presos, à disposição do Judiciário

A Delegacia de Nova Andradina informou que denúncias sobre crimes podem ser feitas de forma anônima pelo telefone (67) 99262-9885.