SAÚDE

Hospitais universitários de MS realizam mutirão de atendimentos neste sábado

Ação do programa “Agora tem Especialistas” oferece consultas, exames e cirurgias em Campo Grande e Dourados

Duda Schindler

Em Campo Grande estão previstos 320 atendimentos - Foto: Reprodução/ Grax Medina MS
Os hospitais universitários de Mato Grosso do Sul promovem neste sábado (13) mais uma edição do Dia E, dentro do programa Agora tem Especialistas. A mobilização acontece no Hospital Universitário da UFMS, em Campo Grande, e no Hospital Universitário da UFGD, em Dourados.

A iniciativa tem como objetivo reduzir a fila de espera do SUS (Sistema Único de Saúde).

Em Campo Grande estão previstos 320 atendimentos, enquanto em Dourados serão realizados cerca de 250 procedimentos. A ação inclui consultas médicas com especialistas, exames e cirurgias.

O mutirão já ocorreu em outras datas. Em julho, foram 225 atendimentos somando as duas cidades. No mês seguinte, a edição foi dedicada à saúde indígena, no Dia Internacional dos Povos Indígenas, com mais de 100 procedimentos voltados tanto para povos originários quanto para pacientes da lista de regulação do SUS.

As atividades deste sábado começam às 8h nos dois hospitais universitários.

