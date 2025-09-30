Veículos de Comunicação
TRAGÉDIA EM AQUIDAUANA

Identidade da última vítima de acidente aéreo em Aquidauana é confirmada

Colaboração do FBI foi decisiva para confirmar a identidade do arquiteto chinês Kongjian Yu

Duda Schindler

Kongjian Yu foi o criador do conceito cidades-esponja - Foto: Agência Brasil
Kongjian Yu foi o criador do conceito cidades-esponja - Foto: Agência Brasil

A Polícia Científica de Mato Grosso do Sul confirmou nesta terça-feira (30) a identificação de todas as vítimas do acidente aéreo ocorrido na semana passada em Aquidauana. O último corpo a ser reconhecido foi o do arquiteto chinês Kongjian Yu, referência internacional em projetos de urbanismo sustentável.

Segundo o órgão, o processo foi possível graças a um exame necropapiloscópico, realizado com impressões digitais coletadas em boas condições. O confronto dos dados foi feito com informações arquivadas no sistema do FBI, nos Estados Unidos, que enviou as digitais padrão do arquiteto para garantir a confirmação segura da identidade.

Antes dele, já haviam sido identificados o piloto Marcelo Pereira de Barros, o cineasta Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz e o produtor e diretor Rubens Crispim Júnior. Todos os corpos foram liberados às famílias.

Em nota, a Polícia Científica agradeceu o apoio da Embaixada da China no Brasil, do FBI e do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), destacando que a cooperação internacional foi essencial para dar agilidade e precisão ao trabalho pericial.

