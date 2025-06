Idosos quilombolas e assistidos por Cras recebem novo RG em Campo Grande

Duas ações voltadas à emissão gratuita da nova Carteira de Identidade Nacional serão realizadas nos dias 9 e 10 de junho, em Campo Grande, com foco em idosos atendidos por serviços socioassistenciais e integrantes da comunidade quilombola Chácara Buriti. A iniciativa integra o Junho Prata, campanha dedicada à valorização e proteção da pessoa idosa, e tem como objetivo ampliar o acesso à documentação básica para públicos em situação de vulnerabilidade social.

Na segunda-feira (9), os atendimentos serão voltados a moradores da comunidade quilombola Chácara Buriti, localizada às margens da BR-163, próximo ao distrito de Anhanduí. Com mais de 90 anos de existência, o território é reconhecido como remanescente de quilombo e abriga famílias que preservam vínculos históricos e culturais com a ancestralidade negra. Ao todo, 61 idosos da comunidade devem ser beneficiados com a emissão do novo documento.

Além da atualização da identidade, o público quilombola também receberá orientações sobre direitos da pessoa idosa e atendimento humanizado, com o apoio de equipes técnicas envolvidas na ação.

Na terça-feira (10), a iniciativa será direcionada aos idosos atendidos pelo Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Anhanduí. Estão previstas cerca de 80 emissões de documentos no local, que atua como ponto de apoio a famílias em situação de vulnerabilidade na região. A descentralização do serviço busca facilitar o acesso dos cidadãos à documentação, especialmente aqueles com maior dificuldade de locomoção ou acesso digital.

A entrega das carteiras de identidade está prevista para ocorrer em até 30 dias, sendo realizada pelas equipes responsáveis pelo atendimento. A ação conta com apoio de instituições estaduais e municipais, reforçando o compromisso com a inclusão social e o fortalecimento da cidadania para a população idosa.