Implantes dentários melhoram autoestima e qualidade de vida, afirma especialista

Em entrevista à Massa FM na tarde desta quarta-feira (9), o cirurgião-dentista Ygor Freitas, da Oral Unic, explicou como os implantes dentários têm mudado a vida de pacientes que usam próteses móveis, como as dentaduras. Segundo ele, o chamado “protocolo com implantes” oferece mais conforto, segurança e naturalidade — tanto na estética quanto na funcionalidade.

Para quem sofre com o desconforto de próteses removíveis, Freitas afirma que o procedimento é uma solução definitiva.

Dr. Ygor Freitas nos estúdios da Massa FM

“Com os implantes, o paciente volta a sorrir, comer com segurança e se sentir à vontade em situações sociais” – cirurgião-dentista Ygor Freitas

O tratamento consiste na fixação de próteses diretamente sobre pinos de titânio implantados no osso da mandíbula ou maxilar.

A aparência também é uma preocupação comum. Segundo o dentista, a tecnologia atual permite resultados altamente naturais. “O sorriso é feito sob medida. Cor, tamanho e formato são personalizados com base no rosto e nas preferências do paciente”, explicou. Ele destacou que, muitas vezes, os familiares nem percebem que a pessoa fez implantes.

Sobre o medo de dor ou rejeição, o especialista esclareceu que o procedimento é realizado sob anestesia e, em muitos casos, com sedação monitorada. O risco de rejeição, segundo ele, é praticamente inexistente, já que os implantes são feitos de titânio, material biocompatível com o corpo humano. Em casos de pacientes com condições médicas como diabetes, basta que o quadro esteja controlado para a realização segura da cirurgia.

Outra vantagem do protocolo com implantes é a agilidade. “Em alguns casos, o paciente já sai da cirurgia com o dente fixado. Quando isso não é possível, o prazo máximo para colocação da prótese é de 15 dias”, afirmou Freitas. Todos os dentes são produzidos individualmente, com base em medidas faciais e exames, como tomografia, que é oferecida gratuitamente na avaliação.

Freitas também reforçou que idade não é impedimento para o tratamento. “Realizamos implantes em pacientes com 70, 80 anos, com total segurança”, disse. Para quem se preocupa com o custo, a clínica oferece parcelamentos no boleto bancário e planos personalizados para cada orçamento.

Confira a entrevista completa na Tarde da Massa: