Incêndio atinge mais de 6 mil hectares no Pantanal e levanta suspeitas de irregularidade ambiental

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Corumbá, instaurou um inquérito civil para apurar as circunstâncias de um incêndio de grandes proporções que atingiu uma fazenda no Pantanal sul-mato-grossense.

O fogo consumiu 6.458 hectares de vegetação, em área localizada no município de Corumbá, sem a devida autorização ambiental para queima controlada.

Segundo informações do Núcleo de Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto (Nugeo), órgão vinculado ao programa “Pantanal em Alerta”, que monitora ocorrências ambientais na região, o incêndio destruiu diferentes áreas da propriedade rural, incluindo 3.242 hectares de reserva legal — espaço protegido por lei para preservação da biodiversidade.

Além da área de reserva, o fogo também atingiu 625 hectares de vegetação nativa remanescente e outros 2.581 hectares classificados como área não especificada. A ausência de autorização para a queima caracteriza infração ambiental grave, passível de sanções civis, administrativas e criminais.

O inquérito tem como objetivo identificar os responsáveis, avaliar os impactos ambientais e garantir que medidas de responsabilização e recuperação sejam aplicadas.