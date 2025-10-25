Incêndio destrói distribuidora de lubrificantes em Campo Grande

Na noite desta sexta-feira (24), uma empresa distribuidora de lubrificantes foi destruída por um incêndio no bairro Jardim América, em Campo Grande. Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram nos fundos do prédio, próximo ao telhado, por volta do início da noite, quando o local já estava fechado.

De acordo com testemunhas, vizinhos perceberam a fumaça e acionaram os bombeiros antes que o fogo se espalhasse. Uma moradora de um salão de beleza em frente ao estabelecimento foi a primeira a notar o problema e avisou uma funcionária da empresa, que entrou em contato com o proprietário. Quando ele chegou ao local, as equipes do Corpo de Bombeiros já atuavam no combate às chamas com o apoio de várias viaturas.

O incêndio se alastrou rapidamente e a fumaça podia ser vista a vários quarteirões de distância. Parte da pista ficou coberta por óleo, o que levou ao bloqueio temporário das ruas Doutor Pacífico Lopes Siqueira e Américo Carlos da Costa.

Equipes da Defesa Civil espalharam serragem sobre o combustível para reduzir o risco de novos focos e acidentes. A Guarda Civil Metropolitana e a Polícia Militar também atuaram no controle do trânsito e no isolamento da região, que permaneceu interditada até a limpeza completa do asfalto.

As causas do incêndio serão investigadas pela Polícia Civil.