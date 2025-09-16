Incêndio destrói vegetação e ameaça atrativos turísticos em Bodoquena

Um incêndio de grandes proporções atingiu a zona rural de Bodoquena no último sábado (13), destruindo vegetação nativa, propriedades rurais e ameaçando atrativos turísticos próximos ao Parque Nacional da Serra da Bodoquena. O fogo começou após uma queima irregular de folhas e só foi controlado após quase cinco dias de trabalho intenso de brigadistas do ICMBio, Corpo de Bombeiros e equipes ambientais.

De acordo com a Polícia Militar Ambiental (PMA/MS), as chamas tiveram início em uma propriedade particular na Colônia Canaã. A proprietária, uma idosa de 67 anos, relatou que havia colocado fogo em folhas secas no dia anterior. Com os ventos fortes, as chamas atravessaram a estrada e se espalharam rapidamente, consumindo áreas de vegetação e agropastoris.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar e do Programa Prevfogo atuaram no combate direto e na contenção para evitar que o fogo avançasse ainda mais. A Polícia Militar Ambiental trabalha na delimitação da área atingida para subsidiar medidas administrativas e legais.

Durante os dias de combate, moradores da região relataram sintomas como dores de cabeça e tontura devido à fumaça densa. Pousadas e reservas particulares também ficaram em alerta, já que os focos permaneciam ativos mesmo à noite, aumentando o risco para casas e áreas de turismo.

Crime

Provocar incêndio em áreas de mata ou floresta é crime ambiental previsto no artigo 41 da Lei de Crimes Ambientais, com pena de dois a quatro anos de reclusão e multa. O caso será apurado pelas autoridades, que devem investigar a responsabilidade da proprietária pelo início do fogo.

*Com informações da PMA