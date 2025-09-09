Incêndio em fazenda de Caracol destrói mais de 130 hectares e vira alvo de investigação

Um incêndio que destruiu 132 hectares de vegetação em uma fazenda no município de Caracol levou o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) a abrir uma investigação para apurar responsabilidades. O fogo, registrado em 14 de junho de 2024, atingiu inclusive áreas de preservação permanente (APP) e de reserva legal, que juntas somam pouco mais de 3 hectares.

De acordo com o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), a queima foi realizada sem autorização ambiental. Imagens de satélite e análises técnicas confirmaram a ocorrência e indicaram danos a ecossistemas sensíveis da região.

O proprietário da fazenda foi multado em R$ 133 mil e precisará apresentar um plano de recuperação ambiental para as áreas afetadas. O documento deverá detalhar como será feita a recomposição da vegetação nativa e ficará vinculado ao Cadastro Ambiental Rural da propriedade.

Segundo o Ministério Público, a investigação busca apurar a extensão dos danos e garantir que o responsável adote medidas de reparação. Caso sejam confirmadas as irregularidades, o processo poderá resultar em medidas judiciais para assegurar a recuperação da área degradada.