Indonésia habilita 17 frigoríficos no Brasil para exportação de carne bovina

A Indonésia oficializou a habilitação de 17 frigoríficos do Brasil para exportar carne bovina ao país, informou o Ministério da Agricultura nesta segunda-feira (8).

Com a decisão, 38 estabelecimentos brasileiros estão autorizados a atender o mercado indonésio, disse a pasta, o que representa um aumento de 80% no número de frigoríficos habilitados.

“A expectativa é de que as novas habilitações ampliem o volume e a diversidade dos embarques, reforçando a posição do Brasil como um dos principais fornecedores do Sudeste Asiático”, afirmou o ministério, em comunicado.

Exportação de Mato Grosso do Sul

Mato Grosso do Sul alcançou US$ 7,24 bilhões em exportações entre janeiro e agosto de 2025, crescimento de 3,26% em relação ao mesmo período do ano passado. Os números foram divulgados na Carta de Conjuntura do Comércio Exterior (agosto/2025). O saldo da balança comercial chegou a US$ 5,53 bilhões, 8,4% superior ao registrado em 2024.

A carne bovina fresca ocupa terceiro lugar, com 15,07% to total dos produtos exprotados. No acumulado de 2025, o setor registrou alta de 43,7% em relação a 2024, evidenciando a capacidade do segmento frigorífico em ampliar mercados e diversificar destinos.

Somente no mês de agosto, a China respondeu por US$ 91 milhões em compras de carne bovina de Mato Grosso do Sul, consolidando-se como principal destino. O Chile importou US$ 16,4 milhões, o México US$ 11,8 milhões, enquanto mercados como Israel, Turquia, Filipinas e Itália mantiveram presença expressiva.