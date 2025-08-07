Indústria de MS mantém estabilidade e empresários seguem otimistas

A indústria sul-mato-grossense manteve ritmo estável em junho, segundo a Sondagem Industrial divulgada pelo Observatório da Indústria da Fiems. De acordo com o levantamento, 77% das empresas consultadas relataram que a produção permaneceu igual ou superior ao mês anterior.

A pesquisa também apontou que 69% dos empresários consideraram o uso da capacidade instalada como dentro ou acima do normal para o período. No geral, a média de utilização da capacidade total de produção ficou em 73%.

Apesar do cenário relativamente positivo, houve leve queda na confiança dos industriais. O índice que mede esse sentimento recuou 0,6 ponto, chegando a 50,5. A retração, segundo a Fiems, reflete uma visão menos otimista sobre a economia brasileira no momento.

A intenção de investir também teve leve redução: caiu 0,5 ponto, ficando em 57,5. Ainda assim, mais da metade dos entrevistados (52%) afirmou que pretende realizar novos investimentos.

Em relação aos próximos seis meses, 53% dos empresários acreditam que a demanda pelos seus produtos deve permanecer estável, enquanto 33% esperam crescimento. Sobre o número de funcionários, 70% planejam manter o quadro atual e 17% sinalizaram aumento de contratações.

Quanto à compra de matérias-primas, 49% pretendem manter o volume atual e 30% planejam ampliar as aquisições.

Mesmo com a leve queda nos índices de confiança e investimento, os dados indicam um cenário de estabilidade com projeções moderadamente otimistas para o setor industrial em Mato Grosso do Sul.