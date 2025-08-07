Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande Massa FM Campo Grande

ECONOMIA

Indústria de MS mantém estabilidade e empresários seguem otimistas

Produção ficou estável na maioria das empresas em junho, com previsão de demanda e empregos mantidos para os próximos meses

Duda Schindler

Mais de 70% das empresas consultadas relataram que a produção permaneceu igual ou superior ao mês anterior - Foto: Reprodução/ Fiems
Mais de 70% das empresas consultadas relataram que a produção permaneceu igual ou superior ao mês anterior - Foto: Reprodução/ Fiems

A indústria sul-mato-grossense manteve ritmo estável em junho, segundo a Sondagem Industrial divulgada pelo Observatório da Indústria da Fiems. De acordo com o levantamento, 77% das empresas consultadas relataram que a produção permaneceu igual ou superior ao mês anterior.

A pesquisa também apontou que 69% dos empresários consideraram o uso da capacidade instalada como dentro ou acima do normal para o período. No geral, a média de utilização da capacidade total de produção ficou em 73%.

Apesar do cenário relativamente positivo, houve leve queda na confiança dos industriais. O índice que mede esse sentimento recuou 0,6 ponto, chegando a 50,5. A retração, segundo a Fiems, reflete uma visão menos otimista sobre a economia brasileira no momento.

A intenção de investir também teve leve redução: caiu 0,5 ponto, ficando em 57,5. Ainda assim, mais da metade dos entrevistados (52%) afirmou que pretende realizar novos investimentos.

Em relação aos próximos seis meses, 53% dos empresários acreditam que a demanda pelos seus produtos deve permanecer estável, enquanto 33% esperam crescimento. Sobre o número de funcionários, 70% planejam manter o quadro atual e 17% sinalizaram aumento de contratações.

Quanto à compra de matérias-primas, 49% pretendem manter o volume atual e 30% planejam ampliar as aquisições.

Mesmo com a leve queda nos índices de confiança e investimento, os dados indicam um cenário de estabilidade com projeções moderadamente otimistas para o setor industrial em Mato Grosso do Sul.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos