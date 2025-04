Inscrições abertas para curso gratuito de teatro em Campo Grande

SÓ MAIS 30 DIAS

Mais de 270 mil declarações do Imposto de Renda já foram enviadas em MS

A um mês do fim do prazo, Mato Grosso do Sul ultrapassou a marca de 270 mil declarações de Imposto de Renda enviadas à Receita Federal. O prazo final para entrega é 31 de maio, e a orientação é que os contribuintes antecipem o envio das informações para evitar imprevistos e garantir maior agilidade na […]