Inscrições abertas para os Jogos Urbanos Indígenas 2025 em Campo Grande

Estão abertas as inscrições para a 18ª edição dos Jogos Urbanos Indígenas de Campo Grande, que acontecerá no dia 17 de agosto, a partir das 7h30, no Parque do Sóter. A competição reúne comunidades indígenas da capital em um evento esportivo que celebra a cultura, a união e o fortalecimento comunitário.

As modalidades deste ano incluem arco e flecha, lançamento de lança, corrida, cabo de guerra, futebol society e futsal, com categorias masculinas e femininas.

Os interessados devem se inscrever entre os dias 9 e 30 de junho de 2025, até às 16h, presencialmente na Gerência de Organização de Eventos da Funesp, localizada na Rua Paulo Coelho Machado, 663, Bairro Santa Fé. Os formulários de inscrição estão disponíveis no site da Fundação, na aba “Jogos”.

O preenchimento deve ser feito em três vias digitadas, assinadas pelo responsável da equipe. Inscrições manuscritas não serão aceitas.

O evento é uma iniciativa que une esporte e valorização cultural, promovendo visibilidade e inclusão das populações indígenas urbanas por meio da prática esportiva.