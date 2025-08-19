Inscrições para a 37ª Noite da Poesia vão até 1º de setembro

Poetas de todo o país têm até o dia 1º de setembro para se inscrever na 37ª Noite da Poesia, um dos concursos literários mais tradicionais do Brasil. O evento será realizado em 24 de outubro, na Estação Teatro do Mundo, em Campo Grande, e vai premiar R$ 12 mil em total.

Serão contemplados os três melhores poemas inéditos nas categorias regional e nacional, com R$ 3 mil para os primeiros lugares, R$ 2 mil para os segundos e R$ 1 mil para os terceiros. Em 2024, o concurso bateu recorde de inscrições, com 1.669 participantes de diferentes estados brasileiros e de países como Portugal, Moçambique, Angola, Suíça e São Tomé e Príncipe, reforçando o alcance internacional da iniciativa.

“A Noite da Poesia se consolidou como um dos concursos literários mais importantes do país, atraindo escritores não só de Mato Grosso do Sul, mas de todo o Brasil e do exterior, o que demonstra a relevância cultural do evento”, destaca a presidente da UBE/MS, Dáfini Lisboa.

A edição de 2025 também celebra os 40 anos da União Brasileira de Escritores de Mato Grosso do Sul (UBE/MS), que desde 1985 atua na valorização da literatura e no fortalecimento da cena cultural local.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site oficial da UBE/MS. Podem participar brasileiros natos, naturalizados e estrangeiros residentes no país, com poemas inéditos em Língua Portuguesa. Cada autor pode enviar apenas uma obra, sem limite de idade.

Além do concurso, o público poderá aproveitar a Praça da Poesia, com venda de livros, atrações gastronômicas e encontros entre escritores e leitores, promovendo a integração cultural.