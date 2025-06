Inscrições para a 4ª Copa Campo Grande de Futebol Amador são prorrogadas

Os times interessados em participar da 4ª Copa Campo Grande de Futebol Amador 2025, na categoria masculina, ganharam mais tempo para se inscrever. O novo prazo vai até o dia 27 de junho, às 17h, com inscrições presenciais sendo realizadas no Ginásio Guanandizão.

A prorrogação foi anunciada pela Fundação Municipal de Esportes (Funesp), com o objetivo de ampliar a participação e garantir que mais equipes tenham a oportunidade de competir. A iniciativa busca incentivar o futebol amador em diferentes regiões da cidade e fortalecer a integração comunitária por meio do esporte.

Cada equipe pode inscrever até 22 jogadores, com idade mínima de 17 anos. No caso de atletas menores de idade, a responsabilidade é da equipe organizadora. A inscrição é gratuita, mas é necessário doar 1 kg de alimento não perecível por atleta, exceto sal, no ato da inscrição.

As fichas devem ser preenchidas de forma digital, por meio do site oficial da Funesp, na aba “Jogos”. Os jogos serão disputados em campos localizados nas regiões do Estádio Jacques da Luz e nas praças dos bairros Estrela do Sul, José Abrão, Moreninha III e Moreninha II.

Informações completas, regulamento e formulários para inscrição estão disponíveis no portal da Funesp.