Inscrições para companhia de dança da UFMS vão até 9 de maio

Estão abertas até sexta-feira (9), as inscrições para o processo seletivo da Sinapse Companhia de Dança Contemporânea da UFMS. A oportunidade é voltada a pessoas com, no mínimo, 18 anos de idade e dois anos de experiência em qualquer estilo de dança.

O formulário para participação está disponível online e pode ser preenchido por estudantes da universidade e também por pessoas da comunidade externa, que tenham no mínimo dois anos de experiência.

O processo seletivo será dividido em duas etapas. A primeira consiste na análise do currículo e portfólio dos candidatos. Aqueles que forem selecionados seguirão para a segunda fase, que será uma avaliação prática, com atividades presenciais marcadas para os dias 7, 12, 14 e 19 de maio.

Serão avaliados aspectos como postura, musicalidade, expressividade e clareza na comunicação. Os participantes precisam alcançar, no mínimo, 60 pontos para aprovação.

A Sinapse vai preencher dez vagas com início imediato. Há também possibilidade de formação de lista de espera para futuras chamadas.

As atividades do grupo começam no dia 26 de maio, às 18h30.