Inscrições para estágio no TJMS são prorrogadas até 9 de julho

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul prorrogou até o dia 9 de julho o prazo de inscrições para o processo seletivo de estágio remunerado de nível superior. A mudança no cronograma foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico da última segunda-feira (30). Com a alteração, a prova on-line foi remarcada para o dia 13 de julho.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da Universidade Patativa do Assaré (UPA), responsável pela organização do processo seletivo. Não há cobrança de taxa. As vagas são destinadas a estudantes que estejam até o penúltimo semestre dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Direito, Engenharia Civil e Serviço Social, com atuação na comarca de Campo Grande.

Os candidatos selecionados receberão uma bolsa mensal de R$ 855,50, mais R$ 217,80 de auxílio-transporte, totalizando R$ 1.073,30. A jornada de estágio é de 25 horas semanais, distribuídas em cinco dias.