Inscrições para o "Enem dos Consursos" começam quarta-feira

As inscrições para a segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) abrem nesta quarta-feira (2), e seguem até o dia 20. O processo seletivo reúne 3.642 vagas para 32 órgãos do governo federal. A taxa de inscrição é de R$ 70 e deve ser paga até 21 de julho.

Do total de vagas, 2.480 são para preenchimento imediato e 1.172 para formação de cadastro reserva. As provas objetivas serão aplicadas no dia 5 de outubro, das 13h às 18h, em 228 cidades de todos os estados e no Distrito Federal. Já a etapa discursiva está marcada para 7 de dezembro.

Os cargos estão divididos em nove blocos temáticos, agrupando áreas semelhantes. Com isso, o candidato pode concorrer a mais de um cargo com uma única inscrição, escolhendo as preferências de acordo com formação e interesse profissional.

A nova edição traz mudanças nas cotas, com reserva de vagas para pessoas negras, indígenas, quilombolas e com deficiência. Também haverá paridade de gênero na convocação para a segunda fase, garantindo igual número de homens e mulheres entre os convocados, independentemente da ampla concorrência ou das cotas.

A banca organizadora é a Fundação Getulio Vargas (FGV). A expectativa é que a primeira lista de classificação seja divulgada em 30 de janeiro de 2026. Entre os critérios de segurança, o processo contará com identificação por código de barras, frase escrita de próprio punho e o apoio de órgãos federais como a Abin e o Ministério da Justiça.