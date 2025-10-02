Veículos de Comunicação
Início Campo Grande Massa FM Campo Grande

EDUCAÇÃO

Inscrições para processo seletivo da Reme encerram nesta sexta-feira

Seleção é para contratação temporária de professores em Campo Grande

Duda Schindler

Professora durante aula em escola municipal em Campo Grande - Foto: Divulgação/PMCG

Estão abertas até esta sexta-feira (3) as inscrições para o processo seletivo simplificado para professores temporários para a Rede Municipal de Ensino (Reme) de Campo Grande. A seleção tem como objetivo a formação de cadastro de reserva para atender às necessidades das unidades escolares.

Os profissionais aprovados poderão assumir jornada de até 20 horas semanais.

A inscrição é gratuita e deve ser feita exclusivamente pela internet, no site concurso.fapec.org. No mesmo endereço, os candidatos encontram o edital completo com as regras do certame.

O processo seletivo será composto por três fases: inscrição on-line, de caráter eliminatório; prova escrita objetiva, também eliminatória; e prova de títulos, com caráter classificatório.

Podem concorrer candidatos com licenciatura plena ou normal superior, conforme o componente curricular ou etapa de ensino escolhida. A validade da seleção será de 12 meses, a partir de janeiro de 2026, com possibilidade de prorrogação pelo mesmo período.

Dúvidas podem ser esclarecidas diretamente com a Fapec, responsável pela execução do certame, pelo e-mail [email protected]. O edital também está disponível no Diogrande.

