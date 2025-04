Instrutores podem se credenciar para cursos técnicos em MS

Estão abertas as inscrições para o credenciamento de instrutores que desejam atuar na oferta de cursos técnicos e profissionais em diversas áreas no estado de Mato Grosso do Sul. A oportunidade é voltada exclusivamente para pessoas jurídicas interessadas em oferecer capacitação em diferentes regiões do estado.

O credenciamento é promovido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso do Sul (Senar/MS), que busca ampliar sua rede de prestadores de serviço para atender demandas de formação nas áreas de manutenção de maquinários agrícolas, eletricidade, segurança do trabalho, informática básica, entre outras.

Os requisitos para participação variam conforme a formação do profissional: técnicos devem ter, no mínimo, seis meses de experiência comprovada, enquanto candidatos com ensino superior devem apresentar entre dois e cinco anos de atuação, dependendo da área de especialização.