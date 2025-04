Intenção de compra para o Dia das Mães revela preferência por presentes clássicos

Com a aproximação do Dia das Mães (11), uma pesquisa de intenção de compras realizada com 462 consumidores maiores de 18 anos revelou tendências importantes sobre o comportamento do público nesta que é considerada a segunda data mais relevante para o comércio.

O estudo, realizado pelo Procon de Campo Grande, apontou que 68,8% dos entrevistados pretendem presentear figuras maternas como mães, esposas, sogras e avós.

Presentes

Entre os presentes mais desejados estão perfumes e cosméticos (19,9%), seguidos por acessórios como bolsas e relógios (16,7%), roupas (13%) e flores (12,7%). Os principais critérios na hora da escolha são a qualidade do produto (26,4%) e o preço (26,2%), além de promoções, bom atendimento e variedade.

Valores

A maioria dos consumidores declarou intenção de gastar entre R$ 100,00 e R$ 200,00 (50,2%), enquanto 27,3% disseram que vão gastar até R$ 100,00.

Um grupo menor está disposto a desembolsar valores mais altos: 14,5% entre R$ 200,00 e R$ 500,00; 4,8% entre R$ 500,00 e R$ 1.000,00; e apenas 3,2% acima de R$ 1.000,00.

As preferências de compra se concentram no comércio popular, citado por 27% dos participantes, seguido por shoppings (21,8%) e lojas online (16,1%). A pesquisa ainda revelou que 68,6% dos consumidores planejam comparar preços antes de fechar negócio, em busca de melhores condições.

No momento do pagamento, 54% dos consumidores disseram que vão pagar à vista, enquanto 46% optarão pelo parcelamento — a maioria via cartão de crédito (85,3%).

Dicas

O Procon reforça a importância de cuidados no momento da compra. Entre as orientações estão a exigência da nota fiscal, atenção ao prazo de reclamação — 30 dias para produtos não duráveis e 90 para bens duráveis — e cuidado redobrado nas compras online, incluindo a verificação da segurança do site e o direito de arrependimento em até sete dias após a aquisição.