ASSISTÊNCIA SOCIAL

Inverno Acolhedor ultrapassa mil atendimentos em Campo Grande

Ação oferece abrigo e alimentação para pessoas em situação de rua durante noites de frio intenso na Capital

Duda Schindler

Projeto é acionado sempre que a Defesa Civil emite alerta de temperaturas iguais ou inferiores a 12 °C - Foto: Reprodução/ PMCP
O projeto Inverno Acolhedor já realizou 1.076 atendimentos a pessoas em situação de rua no Parque Ayrton Senna, em Campo Grande, desde que começou em maio. Somente neste fim de semana, entre sexta-feira (8) e domingo (10), foram 171 acolhimentos — a maioria durante a madrugada de sábado para domingo, quando a temperatura chegou a 6,8 °C.

A ação oferece abrigo temporário, alimentação e atendimento socioassistencial para pessoas que chegam por conta própria ou encaminhadas por meio do Centro POP, que também disponibiliza transporte até o local. No último fim de semana, o ponto de apoio funcionou excepcionalmente por três dias seguidos, incluindo sábado e domingo, quando o Centro POP também permaneceu aberto para reforçar o atendimento.

Além da hospedagem noturna e do jantar, foram servidas 343 refeições entre café da manhã, almoço e lanche da tarde. As equipes de abordagem percorrem diferentes regiões da cidade para identificar pessoas em situação de rua, oferecendo cobertores e orientações sobre os serviços disponíveis.

O funcionamento do Inverno Acolhedor é acionado sempre que a Defesa Civil emite alerta de temperaturas iguais ou inferiores a 12 °C. A população pode colaborar informando pontos onde há pessoas em situação de vulnerabilidade pelos telefones 156, (67) 99660-6539 ou (67) 99660-1469.

De acordo com a coordenação da ação, a estrutura poderá seguir funcionando até quarta-feira (13), caso as temperaturas baixas persistam.

