Jiboia é resgatada em refeitório do Sinpol em Campo Grande

Na manhã desta terça-feira (17), a Polícia Militar Ambiental (PMA) foi acionada para capturar uma serpente da espécie jiboia (Boa constrictor), ainda filhote, em Campo Grande. O animal, de aproximadamente 1 metro de comprimento, estava no forro do refeitório do Sindicato dos Policiais Civis de Mato Grosso do Sul (Sinpol).
A equipe localizou e conteve a cobra de forma segura, sem que ela apresentasse ferimentos aparentes. Após a captura, a jiboia será encaminhada para avaliação veterinária e, em seguida, devolvida ao habitat natural.
A PMA destacou a importância de acionar as autoridades competentes em situações semelhantes, para garantir a segurança da população e do próprio animal.
Orientações em caso de encontro com cobras em áreas urbanas
O que fazer:
- Manter distância e evitar movimentos bruscos;
- Isolar a área para impedir que o animal se desloque para outros cômodos;
- Acionar a Polícia Militar Ambiental;
- Afastar crianças e animais de estimação do local.
O que evitar:
- Não tentar capturar ou matar a cobra, conduta perigosa e que configura crime ambiental;
- Evitar mexer em móveis ou objetos próximos ao animal;
- Não usar objetos improvisados para afastá-la.