EM ÁREA URBANA

Jiboia é resgatada em refeitório do Sinpol em Campo Grande

Filhote de 1 metro foi retirado sem ferimentos e será devolvido à natureza após avaliação veterinária

Duda Schindler

Jiboia filhote resgatada pela PMA - Foto: Duda Schindler
Jiboia filhote resgatada pela PMA - Foto: Duda Schindler

Na manhã desta terça-feira (17), a Polícia Militar Ambiental (PMA) foi acionada para capturar uma serpente da espécie jiboia (Boa constrictor), ainda filhote, em Campo Grande. O animal, de aproximadamente 1 metro de comprimento, estava no forro do refeitório do Sindicato dos Policiais Civis de Mato Grosso do Sul (Sinpol).

A equipe localizou e conteve a cobra de forma segura, sem que ela apresentasse ferimentos aparentes. Após a captura, a jiboia será encaminhada para avaliação veterinária e, em seguida, devolvida ao habitat natural.

A PMA destacou a importância de acionar as autoridades competentes em situações semelhantes, para garantir a segurança da população e do próprio animal.

Orientações em caso de encontro com cobras em áreas urbanas

O que fazer:

  • Manter distância e evitar movimentos bruscos;
  • Isolar a área para impedir que o animal se desloque para outros cômodos;
  • Acionar a Polícia Militar Ambiental;
  • Afastar crianças e animais de estimação do local.

O que evitar:

  • Não tentar capturar ou matar a cobra, conduta perigosa e que configura crime ambiental;
  • Evitar mexer em móveis ou objetos próximos ao animal;
  • Não usar objetos improvisados para afastá-la.
