POLÍCIA

Acusado de estuprar e aliciar crianças em Campo Grande é jornalista

Homem teve prisão preventiva decretada; ele atraía crianças até sua residência oferecendo jogos de videogame, bebidas alcoólicas e comida

Duda Schindler

Ação foi conduzida pela Depac/Cepol - Reprodução/ PCMS
Ação foi conduzida pela Depac/Cepol - Reprodução/ PCMS

Na noite dessa segunda-feira (1º), um jornalista, de 36 anos, foi preso em flagrante acusado de estuprar um adolescente de 11 anos. Conforme investigação o suspeito atraía crianças até sua residência, oferecendo jogos de videogame, bebidas alcoólicas, energéticos, comida e psicina.

A prisão ocorreu após o boletim de desaparecimento do adolescente ser registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac/Cepol). Segundo a mãe da vítima, ele estava desaparecido desde a noite anterior (31/08). O adolescente contou à polícia que havia passado a noite no apartamento do suspeito, onde consumiu bebidas alcoólicas e foi abusado.

O acusado é jornalista e, segundo informações, estava de férias quando a prisão foi decretada. Atualmente ele atua na área de assessoria de imprensa.

Desaparecimento

De acordo com a mãe, o adolescente teria participado de uma sessão de atletismo na Escola Municipal em que estuda. Em seguida, retornou para casa, trocou de roupa e saiu sem informar o destino.

Após a família tentar localizá-lo — entrando em contato com colegas de escola e estabelecimentos frequentados pelo jovem —, ela decidiu registrar o boletim de ocorrência.

Assim que realizou o registro, a mãe recebeu uma ligação de um vizinho informando que ele havia chegado em casa em um veículo de aplicativo. Ao conversar com o filho, ele contou que havia passado a noite no apartamento de um conhecido de seu amigo e que o local era frequentado por outras crianças.

O jovem ainda relatou que consumiram bebidas alcoólicas, energéticos e ouviram música. E que, em determinado momento, foi vítima de atos libidinosos do suspeito.

Com a ajuda do delegado plantonista e do investigador, a mãe foi até o endereço da residência do acusado, que foi localizado, preso em flagrante e conduzido a Depac/Cepol. A equipe policial envolvida apreendeu no local equipamentos eletrônicos, como notebooks, tablets, celulares e câmeras de vigilância, que serão encaminhados à perícia.

O delegado representou pela conversão do flagrante em prisão preventiva.

