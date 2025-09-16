Jovem de 19 anos é apreendido suspeito de estuprar criança em Corumbá

Um homem, de 19 anos, foi apreendido na manhã desta terça-feira (16), suspeito de ter estuprado uma criança de 12 anos, em dezembro de 2023. De acordo com as investigações o crime teria ocorrido na zona rural de Corumbá.

Em ação conjunta entre Delegacia de Atendimento à Infância, Juventude e Idoso (DAIJI) e a Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), as diligências começaram pós registro de ocorrência feito pela mãe da jovem, que relatou a violência sexual.

O autor foi localizado e conduzido, onde ficará em regime de internação, conforme determinação legal.

Canal de denúncias

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul (PCMS) implementou o sistema de disque-denúncia na Delegacia de de Corumbá.

[A população poderá denunciar qualquer prática delituosa pelo número 67 3231-2810. O sigilo da identidade e número telefônico serão mantidos.