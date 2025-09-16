Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande Massa FM Campo Grande

POLÍCIA

Jovem de 19 anos é apreendido suspeito de estuprar criança em Corumbá

Crime ocorreu em dezembro de 2023 e foi investigado após denúncia da mãe; suspeito ficará internado por determinação legal

Duda Schindler

Operação foi realizada pela Polícia Civil de Corumbá - Foto: Reprodução/ PCMS
Operação foi realizada pela Polícia Civil de Corumbá - Foto: Reprodução/ PCMS

Um homem, de 19 anos, foi apreendido na manhã desta terça-feira (16), suspeito de ter estuprado uma criança de 12 anos, em dezembro de 2023. De acordo com as investigações o crime teria ocorrido na zona rural de Corumbá.

Em ação conjunta entre Delegacia de Atendimento à Infância, Juventude e Idoso (DAIJI) e a Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), as diligências começaram pós registro de ocorrência feito pela mãe da jovem, que relatou a violência sexual.

O autor foi localizado e conduzido, onde ficará em regime de internação, conforme determinação legal.

Canal de denúncias

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul (PCMS) implementou o sistema de disque-denúncia na Delegacia de de Corumbá.

[A população poderá denunciar qualquer prática delituosa pelo número 67 3231-2810. O sigilo da identidade e número telefônico serão mantidos.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos