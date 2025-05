Jovem é preso com crack e dinheiro em Juti

STF MANDOU!

Alexandre de Moraes autoriza Waldir Neves a retornar ao TCE

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou o retorno do conselheiro Waldir Neves Barbosa ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS). Além disso, determinou a retirada da tornozeleira eletrônica que ele utilizava há dois anos e quatro meses. A decisão foi motivada pela demora no julgamento […]