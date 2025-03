Jovem mata o pai e alega ter sido estuprada por ele desde a infância

Uma jovem de 22 anos matou o próprio pai, de 47 anos, com um golpe de faca na noite desta segunda-feira (17). O crime aconteceu dentro da residência da família, após uma discussão sobre uma dívida, em Mundo Novo, município distante a 464 km de Campo Grande.

Vizinhos acionaram a Polícia Militar, que encontrou a vítima caída no chão da sala, ainda com sinais vitais e um ferimento no tórax. O Corpo de Bombeiros prestou socorro e o levou ao hospital, mas ele não resistiu. A jovem foi presa em flagrante no local.

Segundo o delegado Alex Junior da Silva, responsável pelo caso, a suspeita estava embriagada no momento do crime.