Jovens ginastas se destacam no 7º Festival Mais Esporte na Capital

Cerca de 60 atletas das modalidades de Ginástica Artística e Ginástica Rítmica se apresentaram na noite de quarta-feira (21), no Teatro Glauce Rocha, durante o 7º Festival Mais Esporte. As coreografias destacaram a técnica, a precisão e o talento das jovens, que emocionaram o público com um espetáculo marcado por beleza e disciplina.

As atletas integram projetos gratuitos desenvolvidos pela Fundação Municipal de Esportes (Funesp), que mantém polos de formação em diferentes regiões de Campo Grande. A participação no festival reforçou o impacto positivo dessas iniciativas na formação esportiva de crianças e adolescentes da capital.

O evento, promovido pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), integra a programação especial em homenagem ao Dia das Mães e valoriza a parceria entre instituições públicas na promoção do esporte, da cultura e da cidadania.

A Ginástica Rítmica é oferecida nos polos do Parque Jacques da Luz e Ginásio Guanandizão, enquanto a Ginástica Artística ocorre no Centro de Formação de Atletas (CEFAT). Campo Grande se consolida, assim, como referência regional na revelação de talentos da ginástica