Junho registra seca moderada em regiões de MS apesar de chuvas acima da média

O mês de junho foi marcado por variações climáticas significativas em Mato Grosso do Sul, segundo o boletim do Monitor de Secas elaborado pelo Cemtec em parceria com o Imasul. Embora algumas regiões tenham registrado chuvas acima da média histórica, uma boa parte do estado enfrentou períodos de seca moderada a severa.

Entre os 47 pontos monitorados, 27 apresentaram volumes de chuva acima da média e 20 ficaram abaixo. O maior acumulado foi observado em Sete Quedas, com 157,4 mm — 84% acima do esperado. Já em Campo Grande, a chuva ficou 41% abaixo da média histórica.

As temperaturas também oscilaram fortemente. O menor registro foi de -0,9°C em Sete Quedas, no dia 24, enquanto Pedro Gomes marcou 34,3°C no dia 4. Em Amambai, a umidade relativa do ar caiu para 11%, e a maior rajada de vento do mês, 91,8 km/h, foi registrada em Caarapó.

De acordo com os índices que monitoram as condições de seca, houve melhora em relação ao mês anterior, com recuo da seca fraca em áreas do norte e sudoeste do Estado. No entanto, os dados ainda indicam déficit de chuva nas regiões central, sul e nordeste, com destaque para o leste, onde os valores chegam a indicar seca severa.

Agosto a outubro

A previsão para o trimestre de agosto a outubro aponta tendência de chuvas irregulares e temperaturas acima da média histórica em Mato Grosso do Sul. A expectativa é de um cenário climático neutro, com 56% de probabilidade de não ocorrência dos fenômenos El Niño ou La Niña. Mesmo com esse indicativo, o monitoramento segue importante devido à influência de outros fatores climáticos que também afetam o regime de chuvas e temperaturas.