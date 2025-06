Junho tem cursos gratuitos para profissionais de serviços na Capital

Profissionais que atuam ou desejam ingressar nas áreas de limpeza, copa, portaria e segurança no trabalho têm a oportunidade de se qualificar gratuitamente ao longo do mês de junho. Estão abertas as inscrições para uma série de cursos voltados ao setor de serviços, com foco no desenvolvimento técnico e comportamental dos trabalhadores.

A iniciativa é promovida pelo Instituto PROFAC, ligado ao Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação de Mato Grosso do Sul (SEAC/MS), e contempla capacitações práticas com temas como limpeza de vidros, recepção, segurança em altura e atendimento em copa, além de treinamentos técnicos como as normas regulamentadoras NR-12, NR-33 e NR-35.

As formações serão realizadas em Campo Grande, em diferentes datas e turnos, o que facilita a participação de quem já está no mercado de trabalho.