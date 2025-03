Juros altos, novos mercados para carne e relatório do USDA movimentam o agro

A Aprosoja Brasil publicou uma nota oficial destacando os desafios do setor agrícola na safra 25/26, devido à elevação das taxas de juros e à escassez de recursos destinados ao financiamento agrícola.

De acordo com a entidade, a participação do crédito oficial, que geralmente girava em torno de 30% no financiamento da safra, deverá cair para cerca de 20% neste ano.

A nota oficial ainda aponta que o Brasil vive um momento de elevada taxa de juros — atualmente em 14,25% — e que deve alcançar 15,25% até o final do ano. Confira a nota aqui.

Novos Mercados

Após quase 20 anos de negociação e com o Brasil próximo de conquistar o título de área livre de febre aftosa, os japoneses devem comprar carne brasileira. Atualmente, o país asiático paga o dobro pela tonelada de carne bovina, em torno de US$ 9.000.

Além do Japão, outro país asiático pode se tornar um “hub” de carne bovina brasileira. O Vietnã vai reabrir o mercado para carne bovina brasileira após 10 anos.

A confiança na carne brasileira já se refletiu nas posições de outubro, novembro e dezembro na B3. Os aumentos dos contratos e da posição giram em torno de R$ 340 por arroba.

Departamento de Agricultura dos Estados Unidos

Nesta segunda-feira (31), o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) deve publicar os relatórios da produção de grãos, que impactam o setor no mundo inteiro, principalmente nos preços da soja no Brasil.

Às 13h (horário de Mato Grosso do Sul), o USDA vai divulgar o relatório dos estoques trimestrais de grãos e o relatório das perspectivas de áreas de cultivo para todas as culturas dos EUA.

Se houver a redução esperada para a produção de soja, deve haver melhora nas vendas da oleaginosa brasileira.

Esses foram os destaques do Agro é Massa desta segunda-feira (31).