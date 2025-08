Justiça mantém decisão que garante benefício a dentistas da rede pública

PROTOCOLADO!

Pollon protocola pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes no Senado

O deputado federal Marcos Pollon (PL‑MS) protocolou no Senado Federal um pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Ele acusa Moraes de proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro exigidos ao cargo. Isso está conforme o artigo 39, item 5, da Lei de Crimes de […]