Justiça proíbe sindicatos de impor barreiras a profissionais da beleza em MS

A Justiça do Trabalho proibiu dois sindicatos de Mato Grosso do Sul de impor regras que limitam o direito de profissionais da beleza exercerem a profissão ou escolherem se querem se associar. A decisão atende a um pedido do Ministério Público do Trabalho (MPT/MS), que entrou com ação contra as práticas do Sindicato dos Proprietários e Salões de Barbeiros, Cabeleireiros e Institutos de Beleza (Sindiprocab-MS) e do Sindicato dos Empregados em Turismo e Hospitalidade (Sieturh-MS).

A sentença é da 3ª Vara do Trabalho de Campo Grande e foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região. O processo terminou em setembro de 2024. Mesmo assim, os sindicatos continuaram a incluir cláusulas proibidas nas convenções coletivas de 2024/2025. Por isso, o MPT/MS pediu o pagamento de multa de R$ 100 mil, prevista na decisão.

Os sindicatos também não cumpriram as outras obrigações definidas pela Justiça. Eles não tomaram nenhuma medida concreta para corrigir as irregularidades e seguem exigindo regras sem previsão legal nos contratos de parceria com os profissionais da área.

Entre as exigências consideradas ilegais estão

apresentação de declaração de habilitação profissional fornecida pelo próprio sindicato;

cobrança de taxas para a homologação de contratos;

exigência de cadastro ou filiação como condição para o profissional trabalhar.

A Justiça determinou que os sindicatos parem com essas exigências. Se descumprirem, precisarão pagar multa de R$ 1 mil por cada trabalhador prejudicado.