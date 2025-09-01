Veículos de Comunicação
ENTREVISTA

Kofi chega na Capital com proposta de unir café gourmet e gastronomia

Franquia portuguesa aposta em experiência completa, com grãos selecionados, pratos refinados e atendimento diferenciado

Duda Schindler

Empresa trabalha com grãos cuidadosamente selecionados - Foto: Reprodução/ Redes Sociais
A Kofi Brazilian Coffee inaugurou recentemente sua unidade em Campo Grande com a proposta de oferecer mais do que um simples café: um espaço para desacelerar, fazer pausas e aproveitar experiências gastronômicas. A cafeteria é a segunda da franquia portuguesa no Brasil e traz métodos especiais de preparo e um cardápio variado.

Segundo o proprietário Bruno de Farias Elesbão, a ideia surgiu do desejo de empreender em algo presente no dia a dia das pessoas. “O café é um convite para você parar o seu dia. Queremos oferecer um ambiente para fazer uma pausa, tomar um café de qualidade e desfrutar de boa comida”, afirmou. Ele destaca que a casa trabalha com grãos selecionados de Minas Gerais, moídos na hora e servidos por baristas treinados.

Além das bebidas, o cardápio inclui croissants, pratos como risotos, filé mignon e salmão. “A Kofi é mais que uma cafeteria, é uma experiência gastronômica. Servimos almoço a partir das 11 horas e seguimos até as 19h, para atender quem tem horários mais flexíveis”, explica Andressa Carvalho Farias, que também está à frente da gestão.

O espaço aposta em um conceito minimalista inspirado em cafeterias europeias. O atendimento e a apresentação são parte da experiência, com técnicas de latte art e métodos de extração diferenciados, como prensa francesa e V60. “Nosso diferencial está no atendimento e na qualidade, do cappuccino italiano ao prato refinado”, completa Bruno.

Localizada na Rua Manoel Inácio de Souza, n. 1293, no bairro Santa Fé, a Kofi também atende pelo iFood e estará disponível no aplicativo Prime Gourmet com ofertas especiais. “Quem não puder vir, pode ter a experiência em casa pelo delivery”, reforça Andressa.

Confira a entrevista completa na Tarde da Massa desta segunda-feira (01):

