Lei autoriza criação da Casa do Autista em Campo Grande

Foi sancionada em Campo Grande a Lei nº 7.435, de 3 de julho de 2025, que autoriza a criação da Casa do Autista no município. A medida tem como objetivo oferecer atendimento especializado a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), com foco em diferentes áreas do cuidado e da reabilitação.

De acordo com a nova legislação, a Casa do Autista será um espaço destinado ao acolhimento e ao tratamento multiprofissional de pessoas diagnosticadas com TEA. Entre os serviços previstos estão: neuropediatria, terapia ocupacional, fonoaudiologia, fisioterapia, psicologia, nutrição, psicopedagogia e serviço social.

A implantação do serviço ainda depende de planejamento administrativo e orçamentário do Poder Executivo municipal. As despesas deverão ser custeadas por recursos próprios da prefeitura, com possibilidade de suplementação, se necessário.

A lei foi publicada no Diário Oficial de Campo Grande na sexta-feira (4) e já está em vigor. Ainda não há previsão oficial para o início das atividades da nova unidade de atendimento.