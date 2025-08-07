Veículos de Comunicação
CÂMARA MUNICIPAL

Lei autoriza parceria com empresas para decoração natalina em Campo Grande

Iluminação será custeada pela iniciativa privada, sem impacto no orçamento público

Duda Schindler

Rua 14 de Julho recebe as tradicionais luzes de natal em Campo Grande - Foto: Reprodução/ Prefeitura de CG
Rua 14 de Julho recebe as tradicionais luzes de natal em Campo Grande - Foto: Reprodução/ Prefeitura de CG

A Prefeitura de Campo Grande poderá contar com apoio da iniciativa privada para garantir a decoração natalina em espaços públicos. Isso porque foi sancionada a Lei nº 7.464/25, que cria o programa “Natal de Luz”, proposta pelo vereador André Salineiro (PL).

A nova norma autoriza empresas a patrocinarem a instalação de luzes e enfeites entre os dias 1º de novembro e 10 de janeiro, em troca da divulgação de suas marcas nos locais decorados.

De acordo com o texto, a participação das empresas será regulamentada por edital e contrato, seguindo as normas previstas na legislação de licitações. Os pontos que poderão receber a decoração serão definidos pela administração municipal.

Com a medida, a expectativa é manter a tradição do Natal na cidade sem comprometer os cofres públicos. “A ideia é preservar a tradição natalina, incentivar a participação da iniciativa privada e, ao mesmo tempo, gerar economia de milhões de reais em recursos públicos. Esses valores podem ser destinados a áreas mais urgentes, como saúde, educação e infraestrutura”, afirmou o autor da proposta.

