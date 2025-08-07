Lei autoriza parceria com empresas para decoração natalina em Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande poderá contar com apoio da iniciativa privada para garantir a decoração natalina em espaços públicos. Isso porque foi sancionada a Lei nº 7.464/25, que cria o programa “Natal de Luz”, proposta pelo vereador André Salineiro (PL).

A nova norma autoriza empresas a patrocinarem a instalação de luzes e enfeites entre os dias 1º de novembro e 10 de janeiro, em troca da divulgação de suas marcas nos locais decorados.

De acordo com o texto, a participação das empresas será regulamentada por edital e contrato, seguindo as normas previstas na legislação de licitações. Os pontos que poderão receber a decoração serão definidos pela administração municipal.

Com a medida, a expectativa é manter a tradição do Natal na cidade sem comprometer os cofres públicos. “A ideia é preservar a tradição natalina, incentivar a participação da iniciativa privada e, ao mesmo tempo, gerar economia de milhões de reais em recursos públicos. Esses valores podem ser destinados a áreas mais urgentes, como saúde, educação e infraestrutura”, afirmou o autor da proposta.