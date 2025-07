Licitação de R$ 1,47 milhão prevê pista de skate nas Moreninhas

A Praça Disvaldo de Souza Bezerra, no bairro Moreninha III, em Campo Grande, deve receber uma nova pista de skate com estrutura voltada tanto para iniciantes quanto para atletas experientes. O aviso de licitação foi publicado no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (30), por meio da Concorrência Eletrônica nº 065/2025.

O projeto prevê a construção de uma pista com mais de mil metros quadrados de área total, incluindo sanitários e vestiários. Entre os equipamentos planejados estão quatro rampas — incluindo uma do tipo moeda — quarter pipe, china banks, caixote, trave, corrimão, palco manual, bowl park, spine, mureta, escada e outros elementos típicos das pistas urbanas.

O investimento total é de R$ 1.470.101,38. A licitação será conduzida sob o regime de empreitada por preço unitário, com julgamento pelo critério de menor preço. A abertura das propostas está marcada para o dia 21 de julho de 2025, às 8h30, por meio do site ekronos.ms.gov.br.

O edital completo e os anexos podem ser consultados nos portais da Agesul e do Portal Nacional de Contratações Públicas.