Licitação prevê modernização de 673 km de rodovias no sudeste de MS

A Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) abriu licitação para contratar a empresa responsável pela elaboração do anteprojeto de engenharia que vai orientar a reabilitação e manutenção de 673,57 quilômetros de rodovias pavimentadas na região sudeste de Mato Grosso do Sul.

A iniciativa integra a primeira etapa do programa Rodar MS e conta com apoio técnico do Escritório de Parcerias Estratégicas (EPE) e diretrizes do Banco Mundial (Bird).

Com investimento estimado em R$ 11,5 milhões, o processo licitatório será realizado de forma eletrônica, com julgamento baseado em técnica e preço, no regime de empreitada por preço global. A abertura das propostas está marcada para o dia 12 de dezembro, às 8h30, no portal E-Kronos.

Modelo Crema

O projeto será estruturado no modelo Crema – Design, Build, Maintain (DBM), que integra as etapas de concepção, execução e manutenção das obras.

A secretária de Parcerias Estratégicas, Eliane Detoni, destacou que o Crema-DBM substitui o ciclo de intervenções emergenciais por um sistema de manutenção contínua e preventiva. “Esse modelo otimiza o uso do dinheiro público e prolonga a vida útil das estradas, reduzindo custos e garantindo desempenho constante”, explicou.

A expectativa é que os resultados sirvam de referência para futuros contratos em outras regiões do Estado.