Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande Massa FM Campo Grande

INFRAESTRUTURA

Licitação prevê modernização de 673 km de rodovias no sudeste de MS

Edital marca a primeira fase do programa Rodar MS e adota modelo internacional que integra projeto, execução e manutenção das obras

Duda Schindler

Estradas do sudeste de Mato Grosso do Sul serão contempladas na primeira fase - Foto: Reprodução/ Gov de MS
Estradas do sudeste de Mato Grosso do Sul serão contempladas na primeira fase - Foto: Reprodução/ Gov de MS

A Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) abriu licitação para contratar a empresa responsável pela elaboração do anteprojeto de engenharia que vai orientar a reabilitação e manutenção de 673,57 quilômetros de rodovias pavimentadas na região sudeste de Mato Grosso do Sul.

A iniciativa integra a primeira etapa do programa Rodar MS e conta com apoio técnico do Escritório de Parcerias Estratégicas (EPE) e diretrizes do Banco Mundial (Bird).

Com investimento estimado em R$ 11,5 milhões, o processo licitatório será realizado de forma eletrônica, com julgamento baseado em técnica e preço, no regime de empreitada por preço global. A abertura das propostas está marcada para o dia 12 de dezembro, às 8h30, no portal E-Kronos.

Modelo Crema

O projeto será estruturado no modelo Crema – Design, Build, Maintain (DBM), que integra as etapas de concepção, execução e manutenção das obras.

A secretária de Parcerias Estratégicas, Eliane Detoni, destacou que o Crema-DBM substitui o ciclo de intervenções emergenciais por um sistema de manutenção contínua e preventiva. “Esse modelo otimiza o uso do dinheiro público e prolonga a vida útil das estradas, reduzindo custos e garantindo desempenho constante”, explicou.

A expectativa é que os resultados sirvam de referência para futuros contratos em outras regiões do Estado.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos