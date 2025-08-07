Líder indígena é preso suspeito de abusar sexualmente de crianças, adolescentes e idosos em aldeia

Um homem identificado como liderança indígena da região da Cabeceira do Apa, na zona rural de Ponta Porã, foi preso nesta quinta-feira (7) sob suspeita de abusar sexualmente de vários membros da própria comunidade. Entre as vítimas estão crianças, adolescentes, idosos e até familiares do investigado.

A prisão foi resultado de uma investigação conduzida pela 1ª Delegacia de Polícia de Ponta Porã, com apoio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) e da unidade policial de Antônio João. O caso começou a ser apurado após uma denúncia anônima feita pelo canal Disque 100, mais tarde formalizada pelo Conselho Tutelar local.

De acordo com os investigadores, o suspeito usava sua posição de liderança para intimidar possíveis denunciantes. Muitas das vítimas teriam silenciado os abusos por medo de retaliações ou até de serem expulsas da aldeia.

Com base nas informações reunidas, a Justiça autorizou a prisão temporária do homem e também a realização de buscas no local. A expectativa das autoridades é que, com a prisão do suspeito, novas vítimas se sintam seguras para relatar os crimes.

O caso segue em apuração sob sigilo, para preservar a identidade das vítimas e a integridade da comunidade envolvida.