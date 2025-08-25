Líderes do ranking confirmam favoritismo e vencem etapa adulta do Estadual de Vôlei de Praia

A 3ª etapa do XIV Circuito Estadual Sub-17/Sub-19 e do XXXIV Circuito Estadual Adulto de Vôlei de Praia terminou neste domingo (24), na Praça de Esportes Belmar Fidalgo, em Campo Grande, com a definição dos campeões da categoria adulta.

No feminino, a dupla Magda (Bela Vista) e Dayane (Campo Grande), líderes do ranking estadual, venceu Bruna Brandt e Danielle (Campo Grande) por dois sets a um, parciais de 19×21, 21×18 e 15×11, e conquistou o título.

O terceiro lugar ficou com Aninha e Clara Ventania (Três Lagoas), que superaram Ana Galhardo e Ana Paniago (Campo Grande) por 25×14.

Entre os homens, Anthony e Marlon (Bela Vista), também líderes do ranking, confirmaram o favoritismo e conquistaram o título ao derrotar Jhonatan (Três Lagoas) e Guilherme Costa (Campo Grande) por 2 a 0, com parciais de 21×15 e 22×20. A medalha de bronze ficou com Carlos Eduardo e Jean (Campo Grande), que venceram Gean Vezzu e Gabriel (Dourados) por 25×19.