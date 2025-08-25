Veículos de Comunicação
ESPORTE

Líderes do ranking confirmam favoritismo e vencem etapa adulta do Estadual de Vôlei de Praia

Mais de 100 duplas de 11 municípios participaram da 3ª etapa, que reuniu 173 jogos

Duda Schindler

Pódio adulto da 3ª etapa do XIV Circuito Estadual Sub-17/Sub-19 - Foto: Reprodução/ FVMS
Pódio adulto da 3ª etapa do XIV Circuito Estadual Sub-17/Sub-19 - Foto: Reprodução/ FVMS

A 3ª etapa do XIV Circuito Estadual Sub-17/Sub-19 e do XXXIV Circuito Estadual Adulto de Vôlei de Praia terminou neste domingo (24), na Praça de Esportes Belmar Fidalgo, em Campo Grande, com a definição dos campeões da categoria adulta.

No feminino, a dupla Magda (Bela Vista) e Dayane (Campo Grande), líderes do ranking estadual, venceu Bruna Brandt e Danielle (Campo Grande) por dois sets a um, parciais de 19×21, 21×18 e 15×11, e conquistou o título.

O terceiro lugar ficou com Aninha e Clara Ventania (Três Lagoas), que superaram Ana Galhardo e Ana Paniago (Campo Grande) por 25×14.

Entre os homens, Anthony e Marlon (Bela Vista), também líderes do ranking, confirmaram o favoritismo e conquistaram o título ao derrotar Jhonatan (Três Lagoas) e Guilherme Costa (Campo Grande) por 2 a 0, com parciais de 21×15 e 22×20. A medalha de bronze ficou com Carlos Eduardo e Jean (Campo Grande), que venceram Gean Vezzu e Gabriel (Dourados) por 25×19.

O evento contou com 107 duplas inscritas, representando 11 municípios, entre eles Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Coxim, Amambai, Bela Vista e São Gabriel do Oeste. Ao todo, foram realizados 173 jogos ao longo da etapa, que teve apoio da Fundesporte, SETESC e Funesp.

A próxima fase do circuito está marcada para acontecer em Campo Grande, entre os dias 15 e 19 de outubro.

*Com informações da Federação de Vôlei de Mato Grosso do Sul (FVMS)

