Lista de idosos aptos ao sorteio do Programa Locação Social é divulgada

Foi divulgada nesta sexta-feira (4) a lista com os nomes de 932 idosos aptos a participar do sorteio de moradias do Programa Locação Social, em Campo Grande. O documento está disponível na edição extra do Diogrande (Diário Oficial do Município).

A ação é conduzida pela Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Emha). O sorteio definirá os 40 moradores do Condomínio da Melhor Idade, que está em construção no cruzamento das avenidas Fernando Corrêa da Costa e Fábio Zahran, na região central da capital.

As moradias serão destinadas exclusivamente à locação social, sem possibilidade de compra ao final do contrato. O valor do aluguel será de até R$ 250. O objetivo é oferecer uma alternativa de habitação acessível a idosos com baixa renda. A data do sorteio ainda não foi informada.