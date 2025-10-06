Veículos de Comunicação
ECONOMIA

Lojas de bairro devem concentrar vendas no Dia das Crianças em MS

Consumidores preferem comprar perto de casa e devem movimentar mais de R$ 350 milhões no estado

Duda Schindler

Filhos (51%) e netos (8%) são os que vão receber mais presentes - Foto: Reprodução/ Agência Brasil
Filhos (51%) e netos (8%) são os que vão receber mais presentes - Foto: Reprodução/ Agência Brasil

O comércio de bairro deve ser o principal destino das compras do Dia das Crianças em Mato Grosso do Sul neste ano. Levantamento do IPF/MS em parceria com o Sebrae/MS mostra que sete em cada dez consumidores pretendem comprar de forma presencial, e a maior parte deve buscar lojas próximas de casa.

Mesmo com previsão de queda de 6% na movimentação total em relação a 2024, o estudo aponta que mais pessoas vão presentear. O gasto médio deve chegar a R$ 328, somando presentes e comemorações. O valor destinado apenas aos presentes fica em torno de R$ 206.

Segundo o Sebrae, essa preferência pelo comércio local representa uma oportunidade para os pequenos empreendedores. Ambientes criativos e atendimento atencioso podem atrair famílias, especialmente porque quase metade das escolhas de presentes parte das próprias crianças.

Os brinquedos seguem como opção mais procurada, seguidos de roupas, calçados e eletrônicos. Já as comemorações devem movimentar mais de R$ 120 milhões, com a maioria das famílias optando por reunir-se em casa ou fazer passeios curtos.

A pesquisa ouviu 1.982 pessoas entre 23 de agosto e 2 de setembro nas principais cidades do Estado e indica que o Dia das Crianças continua sendo uma das datas mais importantes para o varejo, especialmente para quem aposta na vizinhança como principal vitrine.

